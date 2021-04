Ukraina w przededniu wojny? "Rosjanie już pokazali, że są nieprzewidywalni i zdolni do wszystkiego"

- Wyraźnie widać, że w Donbasie (wschodnia Ukraina - gdzie od 2014 r. toczą się walki z prorosyjskimi separatystami wspieranymi przez Moskwę) mimo zawieszenia broni liczba ostrzałów wzrosła. Ruchy wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą także niepokoją. Strach przed otwartą wojną na nowych frontach wzmacnia fakt, że Putinowska Rosja już dowiodła, że jest zdolna do wszystkiego i trudno przewidzieć, co zrobi - ocenia Mariusz Cielma, ekspert wojskowy i naczelny branżowego magazynu "Nowa Technika Wojskowa".

Jak już pisaliśmy , Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Rosja przerzuciła już do granicy z Ukrainą i na zaanektowany Krym 16 batalionowych grup taktycznych. Ocenia się, że może się tam znajdować ok. 11-14 tys. żołnierzy.

Teatr czy przygotowania do wojny?

- Może powtórzyć się gruziński scenariusz. W 2008 r. to przecież Gruzja dokonała uderzenia uprzedzającego i Rosjanie na tacy dostali pretekst do ataku. Może jakiś dowódca polowy sam podejmie podobną decyzję lub dojdzie do prowokacji i konflikt rozpocznie się, przynajmniej w teorii, z winy ukraińskiej - zauważa Mariusz Cielma.

Sieć sprzedaży w rozbudowie

Sprzedaż grupy Atlas tak do Rosji, jak i na Ukrainę systematycznie wzrasta, z nieco lepszą dynamiką właśnie na Ukrainie, choć tu firma konkretnymi liczbami nie chce się dzielić. W grudniu 2020 r. komunikowała też, że planuje mocno rozwijać działalność eksportową, szczególnie we Wschodniej Europie m.in. na Ukrainie i Białorusi. Skąd zatem ten spokój?

- Nasi główni ukraińscy klienci operują przede wszystkim na terenach zachodniej i środkowej Ukrainy, do linii Dniepru, stąd być może ich relatywnie większe poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście jeśli sytuacja we wschodniej Ukrainy się zaostrzy, to może mieć to wpływ na nasze wyniki sprzedaży. O ile nie jesteśmy zaangażowani na tym rynku kapitałowo, o tyle nasze efekty sprzedażowe w oczywisty sposób zależą od sytuacji geopolitycznej w regionie oraz kondycji i możliwości swobodnego działania naszych lokalnych partnerów - przekonuje Gosławski.