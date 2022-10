Ukraińcy masowo tracą prawo do 500 plus. ZUS dostaje zawiadomienia o ich wyjazdach

Z ostatnich danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w okresie rozliczeniowym, który trwa obecnie - czyli od maja 2022 do maja 2023 - prawo do zasiłku 500 plus otrzymało 440 tysięcy ukraińskich uchodźców. To dużo mniej w stosunku do danych z maja br., kiedy to ZUS poinformował, że o 500 plus ubiegało się aż 700 tys. Ukraińców.