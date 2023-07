Ukrainki kluczowe dla PKB. Kijów straci miliardy euro, jeśli nie wrócą do kraju po wojnie

Blisko 70 proc. uchodźców z Ukrainy to kobiety. Zdaniem analityka agencji Bloomberga Aleksandra Isakowa, jeśli 2,8 mln kobiet w wieku produkcyjnym, które opuściły Ukrainę, nie powróci do niej po wojnie, będzie to kosztować kraj 10 proc. przedwojennego PKB.