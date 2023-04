Ukraina zaprasza do pracy. Armia ma poważny problem

Ukraina poszukuje specjalistów do obsługi zachodniego uzbrojenia

Minister obrony podkreślił, że dotyczy to także pilotów, którzy mają umiejętności w zakresie latania myśliwcami F-16. – To samo (zaproszenie do udziału w wojnie - przyp. red.) dotyczy lotników. Jeśli znajdą się lotnicy, którzy wiedzą, jak pilotować F-16 i są gotowi brać udział w wojnie, to legion zagraniczny jest gotów otworzyć drzwi – stwierdził Ołeksji Reznikow.