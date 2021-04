Ukryte ofiary epidemii COVID-19. Tydzień po tygodniu znikają małe miasteczka

Jarek Niedowi... 45 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

''Jak wynika z analizy money.pl, w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku umarło 142 tys. Polaków. To o 33,7 tys. więcej niż rok wcześniej. To tak, jakby z mapy Polski zniknęły takie miasta jak Iława, Nowy Targ, Cieszyn lub Kraśnik. A wraz z tymi miejscami wszyscy ich mieszkańcy.'' Panu Ratajczakowi przypominam, że kwiecień jest czwartym miesiącem w roku, a dziś jest jego dwunasty dzień. Jednocześnie pragnę go uspokoić, że na skutek pandemii nie znika zabudowa miast, a tylko wybiórczo niektórzy ich mieszkańcy.