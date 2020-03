Unia da więcej pieniędzy na walkę z pandemią. Jest też pomysł na ulżenie liniom lotniczym

Druga przyjęta przez europosłów propozycja to rozszerzenie Funduszu Solidarności UE na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym, dzięki czemu w 2020 kraje europejskie będą mogły otrzymać do 800 mln euro.

Europosłowie rozmawiali też o sprawie bardzo ważnej dla przewoźników lotniczych. Chodzi o tzw. sloty. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami jeżeli przewoźnik lotniczy wykorzystał na start lub lądowanie przyznany slot przez co najmniej 80 proc. czasu w danym sezonie, zachowa go w następnym. W przeciwnym razie może on zostać przyznany innej linii lotniczej. Aby nie stracić miejsca, a akcie desperacji niektóre linie latają pustymi samolotami, co tylko pogarsza ich i tak bardzo trudną sytuację finansową.