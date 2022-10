Unia Europejska wciąż nie może się porozumieć w sprawie sankcji na gaz. Rozmowy odłożone

Ceny gazu. Takie plany ma Unia Europejska

Nadal jednak nie ma porozumienia co do pomysłu, który szczególnie forsuje Warszawa. Chodzi o obłożenie limitem cenowym gazu napływającego do Europy. Unia wciąż nie jest pewna, jak i czy w ogóle zdecydować się na ten mechanizm.