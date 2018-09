Brexit uderzy w pracowników. Londyn chce wprowadzić wizy

Fot. Rex Features Preferencje dla Europejczyków po brexixie znikną - tego chce premier

Choć do formalnego brexitu zostało niewiele ponad pół roku, to przyszłe relacje między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską wciąż stoją pod znakiem zapytania. Najnowszy z ujawnionych scenariuszy to wprowadzenie wiz dla pracowników z państw wspólnoty. Popiera go m.in. premier Theresa May.



W nocy z 29 na 30 marca Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską. Wiemy już, że m.in. polscy pracownicy obecni na Wyspach nie zostaną wyrzuceni. Ci, którzy dopiero zdecydują się na podjęcie tam pracy, staną przed o wiele trudniejszym zadaniem. Niezbędna bowiem może okazać się wiza. Komisja doradzająca rządowi Jej Królewskiej Mości w zakresie polityki migracyjnej zasugerowała bowiem zlikwidowanie jakichkolwiek preferencji do obywateli UE.

W dokumencie wprost wskazano, że niemożliwym będzie stworzenie systemu migracyjnego, jeśli kwestia stanie się jednym z tematów negocjacji o wyjściu. Stąd sugerowanym rozwiązaniem jest rozwiązanie problemu jednostronnie. Jeśli "imigracja nie będzie częścią negocjacji z UE i Zjednoczonego Królestwo zdecyduje samodzielnie o systemie migracyjnym, zalecamy stworzenie takiego, w którym wszyscy traktowani są równorzędnie”. A to oznacza brak jakichkolwiek preferencji m.in. dla Polaków.

Kanada za wzór

Równocześnie zastrzeżono, że taki system powinien być maksymalnie otwarty. Za wzór postawiono Kanadę, gdzie stosunkowo łatwo obcokrajowcom podjąć pracę, ale nie "ma tam żadnego porozumienia o swobodnym przepływie osób".

Pomysły komisji zostały poparte przez Sajida Javisa, odpowiedzialnego w rządzie Theresy May za sprawy wewnętrzne. Kierowane przez niego Home Office wprost przyznało, że zamierza skopiować system skierowano do osób spoza UE wobec obywatel UE. Deklarację poparcia dla porzucenia preferencji wobec Europejczyków złożyła również premier Theresa May.

W raporcie, o którym mowa, wprost przyznano, że nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie tezy, jakoby masowa migracja na Wyspy wpłynęła w znacznym stopniu (ani negatywnie, ani pozytywnie) na pensje lub rynek pracy. Równocześnie stwierdzono, że "największymi wygranymi migracji najczęściej są sami migranci".

Ci, którzy są, zapłacą i zostaną

Zobacz, jakie warunki będą musieli spełnić pracownicy, by zostać na Wyspach

W czerwcu poznaliśmy dokument, z którego wynikało, że obywatele Unii Europejskiej, którzy w chwili występowania Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty będą pracowali na Wyspach, otrzymają prawo do pozostania na dotychczasowych zasadach. Będą musieli jednak za złożenie i rozpatrzenie wniosku zapłacić 65 funtów. Ponadto koniecznym będzie udokumentowanie odpowiedniego stażu nieprzerwanej pracy.

