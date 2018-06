CD Projekt drugi najlepszy w Europie. Kapitał płynie jak lawina

Fot. CD Projekt / materiały prasowe Gra Cyberpunk 2077 rozgrzała emocje na giełdzie i dała CD Projekt pozycję wicelidera wzrostów w Europie. Na zdjęciu kadr z trailera gry.

W Europie wartość tylko jednej spółki rosła szybciej niż akcje CD Projekt. To, co się dzieje na akcjach producenta gry Wiedźmin, może już być widoczne nawet ze stolic europejskiego kapitału. Na akcje spółki inwestorzy wydali w tym roku miliardy.



CD Projekt nie przestaje rosnąć. W piątek, podczas gdy giełda spadała, zaliczył trzyprocentowy wzrost i w trakcie dnia przebił nawet po raz pierwszy w historii poziom 170 zł, przyciągając kolejny dzień z rzędu największe zainteresowanie inwestorów. Wartość całej spółki przekroczyła poziom 16 mld zł. A jeszcze na koniec ubiegłego roku było to zaledwie 9 mld zł.

Licząc w euro wartość CD Projekt od początku roku poszła w górę o 69 proc. To może nie jest coś, co zrobiłoby wrażenie na giełdzie w Nowym Jorku, gdzie napędu dała w ostatnich miesiącach tegoroczna obniżka podatków. Ale na Starym Kontynencie takich przypadków wiele nie ma. A dokładniej rzecz ujmując - tylko jednej firmie udało się rosnąć szybciej niż Polakom.

Wśród dużych spółek kontynentu, tj. takich, które przekraczają 3 mld euro wartości rynkowej, lepsza jest tylko holenderska Altice. To dostawca internetu w Holandii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Izraelu. Zyskała w tym roku 102 proc., czyli 2,4 mld euro.

Drugi w europejskim rankingu jest właśnie CD Projekt ze swoimi 69 procentami, który z wyceny na poziomie 2,2 mld euro na koniec ub. roku osiągnął poziom 3,8 mld euro w piątek. Te 1,6 mld euro nowego kapitału, który wszedł w akcje polskiego lidera branży gier, to nawet w skali Europy wcale nie jest mało.

Jeśli więc chodzi o przyrost procentowy, nasza firma jest w Europie niemal niezrównana. Jeśli zaś chodzi o samą kwotę, o jaką urosła, lepszych było sporo spółek. Według wyliczeń money.pl więcej kapitału napłynęło do 88. firm na kontynencie. Ale trzeba podkreślić, że łatwiej im było pozyskać więcej pieniędzy, bo są znacznie większe niż CD Projekt. Porównanie z nimi polskiego producenta gier to prawie jak zestawianie mrówki ze słoniem.

Ile zyskali giganci? Aż o 28,2 mld euro zwiększyła się wartość słynnego luksusowego francuskiego domu mody Louis Vuitton, a o 18,8 mld euro innej francuskiej spółki z tej branży - Kering. Dzięki wzrostom cen ropy zyskały też koncerny paliwowe, jak francuski Total, norweski Equinor, rosyjski Rosnieft, czy brytyjsko-holenderski Royal Dutch Shell. To wszystko firmy obecnie kilkudziesięciokrotnie większe od CD Projekt.

CD Projekt atakuje pierwszą dziesiątkę w Warszawie

Z pozycji 19. największej spółki na warszawskiej giełdzie CD Projekt w niecałe pół roku przeniósł się na 12. Do tego, by być numer 11 - obecnie na tym miejscu jest LPP - już niedużo brakuje. Kto wie, może uda się przebić wartością nawet KGHM? Do tego trzeba już "tylko" 1,5 mld zł przyrostu kapitalizacji CD Projekt.

Co ciekawe, realnie w spółce nie stało się nic wielkiego, co uzasadniałoby aż takie wzrosty. Wszystko bazuje na marzeniach. Marzeniach o przyszłym sukcesie megaprodukcji. Gry, nad którą prace dopiero zaczęto w tym roku, czyli Cyberpunk 2077.

Te marzenia opierają się chwilowo tylko na oglądalności oficjalnego trailera. Na Youtube'ie obejrzało go do piątku od ostatniego weekendu już prawie 12 mln ludzi z całego świata. To dużo więcej niż obejrzało trailer Wiedźmina 3 - dotychczasowego hitu spółki, który rozszedł się w 10 mln kopii.

Tak czy inaczej, w przypadku CD Projekt inwestorzy patrzą tylko w niebo i kupują. Akcje spółki wzrosły w tym roku już o 74 proc., czyli o 7 mld zł. To nie tylko rewelacyjny wynik w kraju, ale z pewnością robi wrażenie i za granicą.

Notowania akcji CD Projekt w tym roku na tle WIG20





