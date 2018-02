Lekarze już wypisują e-recepty. Rząd przyjął projekt ustawy

Fot. Wojciech Pacewicz Za dwa lata papierowe recepty mają całkowicie zniknąć z obiegu.

Lekarze już wypisują e-recepty. Do końca roku wszystkie apteki mają być dostosowane do ich realizacji. Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o prowadzeniu elektronicznych recept.

Pilotażowy projekt wystawiania elektronicznych recept wystartował 15 lutego w Siedlcach i w Skierniewicach. We wtorek rząd przyjął ustawę, która ma dostosować polskie prawo do stosowania elektronicznych recept w całym kraju.

Pierwsza faza ich wprowadzania, według informacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, kosztowała 485,7 mln zł, z czego 407,4 mln zł pokryto z budżetu środków europejskich.

Polacy często sięgają po leki bez recepty:

W przyszłym roku do sytemu będą włączane kolejne miasta i regiony. Według harmonogramu prac, od 1 stycznia 2020 r., lekarz będzie miał obowiązek wystawiania recept wyłącznie w postaci elektronicznej. Natomiast na e-zwolnienia musimy zaczekać. Ich wprowadzenie zaplanowano na ostatni kwartał 2018 roku.

Proces wdrażania ma przyśpieszyć

Zmieniają się przepisy regulujące kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept oraz dotyczące sprawozdawczości aptek przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia, co ma istotne znaczenie dla wdrożenia e-recepty.

"Projekt nowelizacji ustawy umożliwi wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Zaproponowane rozwiązanie wpłynie na rozwój telemedycyny. Aby mogła ona szybciej rozwijać się potrzebna jest możliwość wystawienia recepty bez osobistego kontaktu osoby wystawiającej receptę z pacjentem" - podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Projekt przewiduje także zmiany dotyczące sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

"Chodzi o możliwość wykorzystania sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tj. narzędzia wytworzonego na potrzeby podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Narzędzie to będzie dodatkowym - obok obecnie przewidzianego podpisu kwalifikowalnego oraz profilu zaufanego ePUAP - dopuszczalnym sposobem podpisywania EDM" - podaje rząd

Zmianie ulegną także przepisy regulujące kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym wystawianych w postaci elektronicznej) oraz dotyczące sprawozdawczości aptek przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Ponadto, projekt nowelizacji ustawy modyfikuje niektóre przepisy dotyczące wystawiania zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Chodzi m.in. o "uszczelnienie" obrotu tymi produktami.

Korzyści dla pacjenta

e-Recepta przyniesie wiele korzyści dla pacjentów, personelu medycznego oraz farmaceutów. Między innymi dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych zniknie problem nieczytelności recept, a gromadzenie historii przepisanych pacjentowi leków i wykorzystanie jej w procesie leczenia zwiększy bezpieczeństwo i jakość leczenia - wyjaśnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Co ważne pacjent będzie miał możliwość zrealizowania każdego leku w innej aptece bez konieczności otrzymywania odpisu recepty i oczekiwania na lek. e-Recepta to także jasne i zwięzłe informacje dotyczące dawkowania i dostęp do historii recept w Internetowym Koncie Pacjenta.

Choć system jest nieobowiązkowy dla pacjentów, to szpitale, przychodnie, prywatne praktyki lekarskie, czy apteki mają obowiązek dostosować się do zmian.