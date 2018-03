Gigantyczne pieniądze na polskie drogi. Powstanie kluczowy most

Fot. LUKASZ SZCZEPANSKI/REPORTER Znalazły się dodatkowe pieniądze na domknięcie obwodnicy S2

Odpowiedzialni za inwestycje drogowe w Polsce mogą otwierać szampana. Komisja Europejska zgodziła się dofinansować kluczowe odcinki niemal 3 mld zł.

Europejscy urzędnicy potwierdzili zgodę Komisji Europejskiej na dofinansowanie trzech odcinków dróg ekspresowych budowanych w Polsce. To doskonała wiadomość dla mieszkańców Warszawy, Pomorza Zachodniego oraz Lubelszczyzny.

1,7 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko zostanie przekazanych na budowę części drogi S2, tzw. Południową Obwodnicę Warszawy. Kilkanaście kilometrów drogi od węzła Puławska do węzła Lubelska oraz przeprawa przez przez Wisłę, na południe od Mostu Siekierkowskiego ma powstać do 2020 r.

Chodzisz nocą wzdłuż drogi? Musisz zobaczyć ten film:

- Budowa tego fragmentu S2 to największa inwestycja drogowa w stolicy realizowana z rządowym wsparciem. Pozwoli dokończyć południową część obwodnicy Warszawy. To wielkie usprawnienie przede wszystkim dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, ale także dla ruchu tranzytowego, który zostanie wyprowadzony poza arterie przebiegające przez centrum - ocenił decyzję KE Jerzy Kwieciński minister inwestycji i rozwoju.

Dwie pozostałe inwestycje, które wsparła środkami unijnymi Komisja Europejska, to odcinki dróg S6 oraz S17. Pierwsza z nich to fragment od Goleniowa do Kiełpina (w ciągu zachodniopomorskiej trasy łączącej Szczecin z Koszalinem – red.). W Brukseli znalazło się na nią 537,74 mln zł.

Druga – to fragment połączenia Warszawa-Lublin, pomiędzy Garwolinem a Kurowem. Unia Europejska dała Polsce 1,2 mld zł na tę drogę. To ponad połowa całości niezbędnych środków. - To bardzo ważne trasy, które docelowo nie tylko połączą silne ośrodki gospodarcze w regionach, ale staną się osią rozwoju także dla obszarów, przez które przebiegają. Dostępność transportowa i komunikacyjna to jeden z kluczowych warunków dla przedsiębiorców szukających dogodnych lokalizacji do uruchamiania inwestycji i prowadzenia biznesu - stwierdził Kwieciński.