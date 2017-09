Polska staje się fabryką Europy. Dwie trzecie miejsc pracy w przemyśle Unii powstaje u nas

Fot. materiały prasowe VW W polskim przemyśle powstają dwa na trzy nowe miejsca pracy w całej Unii

Trzecie miejsce na liście państw z największym procentowo przyrostem zatrudnienia, szóste wśród krajów z największą dynamiką produkcji w Unii Europejskiej. Polska gospodarka wyróżnia się w tym roku na plus na tle Europy. Przejmujemy co ósme nowe miejsce pracy w Unii. Jednak już żaden kraj nie może się z nami równać pod względem tego, co dzieje się w przemyśle. Stajemy się fabryką Europy.

Zatrudnienie w Polsce rosło w drugim kwartale o 0,8 proc. w porównaniu z kwartałem pierwszym - lepszy wynik w Unii Europejskiej miały tylko dwa kraje, a konkretnie Malta i Hiszpania. Z polską dynamiką wzrostu zrównała się prawie Grecja - podał w środę Eurostat.

Zgodnie z danymi unijnego biura statystycznego od kwietnia do czerwca pracę w Polsce znalazło 129,5 tys. osób. Więcej osób zatrudniono tylko w Hiszpanii (171,6 tys.), gdzie jest jednak nieporównywalnie wyższa niż u nas stopa bezrobocia.

Generalnie w Europie widać ożywienie gospodarcze i poziom zatrudnienia rośnie. W całej Unii zwiększył się o prawie milion osób. My przechwyciliśmy aż 13 proc. nowych miejsc pracy. Spadało zatrudnienie tylko w Rumunii, w Chorwacji i na Łotwie.

Polska fabryką Europy

Co trzeba podkreślić, o ile w przekroju całej gospodarki mamy miejsce trzecie, to już w sektorze przemysłowym miejsca pracy powstają prawie wyłącznie u nas. W drugim kwartale przy produkcji znalazło w Polsce zatrudnienie aż 92 tys. osób, a w całej Unii (28 krajów) 134 tys. Od początku roku przybyło w Polsce 223 tys. miejsc pracy w przemyśle, a w całej Unii 354 tys.

W tym roku dwa na trzy nowe stanowiska pracy przy produkcji w całej Unii powstawały więc w Polsce. Można powiedzieć, że stajemy się fabryką Europy.

Największe ubytki zatrudnienia w Unii widać w tym roku w przemyśle Rumunii, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Francji. Można zaryzykować twierdzenie, że tych krajów przenoszone są do Polski zakłady produkcyjne.

Zmiana zatrudnienia w przemyśle europejskich krajów w pierwszej połowie 2017 roku (tys. pracowników) Unia Europejska

(28 krajów) 353,7 Dania 2,0 Polska 222,9 Łotwa 1,2 Niemcy 39,0 Cypr 0,3 Hiszpania 32,8 Malta -0,2 Włochy 19,5 Estonia -0,9 Węgry 16,9 Czechy -1,7 Słowacja 15,4 Litwa -2,7 Portugalia 13,5 Chorwacja -3,2 Szwecja 11,9 Francja -3,9 Grecja 6,0 Norwegia -4,0 Bułgaria 5,1 Finlandia -6,8 Holandia 5,0 Wlk. Brytania -51,5 Słowenia 4,0 Rumunia -95,5 Austria 3,6 Źródło: Eurostat

W przemyśle zatrudnionych jest 3,5 mln Polaków, czyli aż 11 proc. zatrudnienia w tym sektorze w Unii. Więcej w Europie zatrudniają tylko Niemcy - 7,6 mln osób.

Bardzo dobrze wyglądają też statystyki polskiego przemysłu za lipiec. Osiągnął dynamikę 6,4 proc. rok do roku, podczas gdy cała Unia zaledwie 3,1 proc. - wynika z informacji Eurostatu.

Wysoką dynamikę wykazuje w Polsce metalurgia (+17,2 proc. rdr), produkcja urządzeń elektronicznych (+15,2 proc. rdr) i wyrobów ze skóry (+15,1 proc.). Spadła produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych (-18,2 proc. rdr).

W Unii Europejskiej lepiej radził sobie w lipcu przemysł tylko w pięciu krajach: w Słowacji, na Łotwie, w Rumunii, w Szwecji i w Słowenii. Szóste miejsce w rocznej dynamice produkcji mamy zresztą drugi miesiąc z rzędu - tak dobrego rezultatu w relacji z resztą krajów nie było przedtem od kwietnia 2016 r.