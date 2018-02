Komisja Europejska chce wejść między pracownika a pracodawcę. Tworzy definicję, która już budzi sprzeciw

Fot. ISOPIX/EAST NEWS Jean-Claude Junkcer jest twarzą proponowanych zmian

Pracujesz, ale zarabiane pieniądze nie wystarczają na pokrycie podstawowych wydatków? Pracujesz, ale uważasz, że powinieneś mieć "lepszą umowę"? Komisja Europejska postanowiła systemowo rozwiązać te problemy. Sęk w tym, że może tylko pogorszyć sytuację.

Unijni biurokraci wpadli na pomysł, by to Bruksela, a nie kraje członkowskie, regulowała relacje na linii pracownik-pracodawca. Przygotowali w tym celu kilka projektów dyrektyw. Jedna z nich zakłada wprowadzenie definicji pracownika, która byłaby identyczna dla każdego z krajów członkowskich. Jej stworzenie może doprowadzić do sytuacji, w której to unijny sąd będzie decydował o tym, jakie umowy oferują przedsiębiorstwa.

Twarzą projektu jest szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Junkcer, który w 2015 r. zapowiedział stworzenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych – dokumentu ostatecznie podpisanego w listopadzie 2017 r. To on zapoczątkował prace nad kolejnymi dyrektywami.

Wylewanie dziecka z kąpielą

Projekt dyrektywy, którą zapowiedziano w treści EFPS, został skierowany do konsultacji jeszcze w listopadzie 2017 r. Jego treść wywołała duże zdziwienie wśród organizacji zrzeszających pracodawców. - Idea zapewnienia transparentnych i przewidywalnych warunków pracy jest słuszna, lecz sposób jej wdrożenia budzi nasze zastrzeżenia. Proponowane rozwiązania uznajemy za nadmierne i nieproporcjonalne do założonych celów - ocenia Wioletta Czaplicka-Żukowska, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Na problem nadmiernej regulacji wskazuje w rozmowie z money.pl również Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan. Przypomina także, że Komisja Europejska wprost przyznała, iż tworzy przepisy, które w zamierzeniu maja poprawić sytuację około 3 mln pracowników, mniej niż 2 proc. zatrudnionych w całej UE, których jest 221 mln, ale w praktyce wpłyną na wszystkich.

Biurokracja

Unijni urzędnicy co rusz oskarżani o chęć tworzenie procedur dla każdego aspektu życia i tym razem wpadli w taką pułapkę. Zaproponowali przepis pokrywający się z istniejącym, przynajmniej w Polsce, którego jedynym efektem będzie zwiększenie liczby tworzonych dokumentów.

- Pracodawcy zamiast skoncentrować się na działaniach, które faktycznie przyczynią się do poprawy warunków pracy, będą pochłonięci realizacją dodatkowych obowiązków o charakterze administracyjno-informacyjnym - mówi ekspertka Pracodawców RP. Autorzy projekty chcą bowiem, by pracodawca pisemnie informował zatrudnionych nie tylko o warunkach umowy, ale także przysługujących im szkoleniach, ubezpieczeniach, a nawet przewidywanych godzinach i dniach pracy z wyprzedzeniem.

Każdy zatrudniony podpisuje regulamin pracy, który określa te kwestie. To samo dotyczy harmonogramu, jeśli obowiązuje go zmienny czas pracy. Nie sposób wyobrazić sobie, jak w branżach, których produkcja jest sezonowa bądź zależna od aktualnej ilości zamówień (np. transport), pracodawca z wyprzedzeniem stworzy harmonogram.

Opór pracodawców budzi także zapis art. 10, który pozwala pracownikom wnioskować o "bardziej stabilne formy zatrudnienia". - W dyrektywie nie ma informacji, kogo może on dotyczyć. Czy wystarczy, że nie spodobają mi się warunki wiążącej umowy? - wskazuje na niejasność przepisu Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. Przepis może również sparaliżować działanie niektórych firm - pracodawcy będą mieli na odpowiedź od jednego do trzech miesięcy.

Definicja

Największy opór budzi propozycja Komisji Europejskiej, by na poziomie unijnym stworzyć wspomnianą definicję pracownika, co może zakłócić wiele relacji na linii zatrudniony-pracodawca. Brukselscy urzędnicy chcą, by pracownikiem była każdy kto "wykonuje przez pewien okres, na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem pracę, w zamian za którą otrzymuje wynagrodzenie".

- W razie przyjęcia dyrektywy powstanie wątpliwość prawna, czy dana sytuacja, której w Polsce nie uznaje się za stosunek pracy, przypadkiem nie będzie podlegać unijnej definicji. Takie sprawy mogą trafiać do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który być może inaczej niż nasze sądy rozłoży akcenty – ocenia ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zaproponowana przez KE definicja pracownika może uderzyć także w firmy, które zatrudniają w oparciu o umowy cywilno-prawne, nazywane często "śmieciowymi". Wystarczy, że TSUE uzna, iż pracujący na takich zasadach spełniają unijną definicję. Wówczas szef będzie zobowiązany do podpisania umowy o pracę, a to poważnie zwiększy koszty i zmniejszy konkurencyjność firmy. Ten sam problem dotyczy samozatrudnionych.

Koniec samozatrudnienia?

Poza opisaną dyrektywą, Komisja pracuje również nad dokumentem gwarantującym "dostęp do ochrony socjalnej dla wszystkich osób pracujących bez względu na formę zatrudnienia".

Ten projekt również powstał w oparciu o Europejski Filar Praw Socjalnych. Jak wskazano w opublikowanym przy okazji rozpoczęcia konsultacji komunikacie, w całej wspólnocie 15 proc. ogółu pracowników – około 33 mln osób – nie ma zagwarantowanego dostępu do świadczeń chorobowych i zasiłków dla bezrobotnych, mimo legalnej pracy. To właśnie w tym celu Komisja Europejska chce ograniczyć tzw. niestandardowe formy zatrudnienia.

Jak uzasadnia, z powodu zaoferowanej przez pracodawcę formę umowy, w samej Polsce dostępu do świadczeń chorobowych nie ma 20 proc. z niemal 17 mln pracujących (średnia dla UE to około 8 proc.). Sytuacja gorzej wygląda tylko w pokiereszowanych przez kryzys finansowy Grecji i Włoszech.

Za niemal całość problemu w Polsce, według unijnych badań, odpowiadają samozatrudnieni. Co szósty z 1,1 mln takich osób jest równocześnie dotknięty tzw. ubóstwem dochodowym. Oznacza to, że choć podejmuje pracę i zarabia, to jego dochody nie pozwalają na pokrycie podstawowych potrzeb.

Komisja równocześnie wskazuje, że większość z nich to osoby "wypchnięte" przez pracodawców na samozatrudnienie. I to właśnie ta kwestia wydaje się być głównym motorem działań biurokratów.

Dowód znajdujemy w samym dokumencie. "W niektórych przypadkach wykorzystuje się instytucję samozatrudnienia, podczas gdy faktycznie występuje stosunek pracy oparty na zależności. W sytuacji, gdy samozatrudnienie znacząco wpływa na prawo do objęcia ochroną i obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, może występować presja formalnego przechodzenia na samozatrudnienie, aby obniżyć pozapłacowe koszty pracy" – czytamy.