Polska może stracić dziesiątki miliardów euro. Bruksela szykuje rewolucję w sposobie podziału kasy

Zamiast do Polski duża część funduszy unijnych trafi do doświadczonych przez kryzys krajów "starej Unii": Grecji, Hiszpanii czy Włoch. Takie mogą być efekty szykowanej przez Brukselę rewolucji w sposobie podziału budżetu UE. Fundusze mają być m.in. zależne od "praworządności".



Aktualizacja 17:20

Jak informuje "Financial Times", Bruksela planuje odejść od dotychczasowego modelu podziału środków strukturalnych. Proste kryterium poziomu PKB na głowę mieszkańca ma zostać zastąpione nowym, dość skomplikowanym modelem.

Przy podziale środków z perspektywy budżetowej na lata 2021-2027 mogą być brane pod uwagę takie kryteria jak bezrobocie wśród młodych, edukacja, czy warunki do migracji i innowacji. Mało tego, Komisja Europejska będzie też oceniać kraje pod kątem praworządności.

"W dokumentach, które leżą na stole, nie ma jednak bezpośredniego uzależnienia funduszy od procedury art. 7 Traktatu UE" - donosi RMF FM. Po raz pierwszy w historii pieniądze z unijnego budżetu mają być uwarunkowane "praworządnością", chociaż samo to sformułowanie ma nie znaleźć się w oficjalnych zapisach. Trudno bowiem jednoznacznie je zdefiniować. Zamiast tego może być mowa o "skutecznym lub efektywnym zarządzania funduszami". Z Brukseli płyną informacje, że "za" są wszyscy komisarze. Nawet przedstawiciel Węgier.

Wideo: poparcie dla Polski w sporze z UE

Nowe zasady podziału środków unijnych najsilniej uderzą w Polskę, która obecnie jest czołowym beneficjentem funduszy spójności. Konflikt Warszawy z Brukselą dotyczący standardów demokratycznych, praworządności czy sądownictwa może przełożyć się na konkretne sumy.

Just published: front page of the Financial Times UK edition, Monday April 23 https://t.co/3bzJOTdQ0H pic.twitter.com/H0mpDVprq3