Polska może stracić miliardy z unijnej kasy. Będą cięcia na politykę spójności

Fot. AP Polska ma dostać mniej pięniędzy z unijnego budżetu na politykę spójności

Komisja Europejska ma zaproponować 64,4 mld euro na politykę spójności dla Polski. Teraz budżet ten wynosi 83 mld euro.

Takie nieoficjalne informacje podają Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa. Finansowanie ma być mniejsze o 23,3 proc.

Nawet jeżeli faktycznie Polska otrzyma ponad 18,5 mld mniej, to i tak wciąż będzie największym beneficjentem unijnych pieniędzy.

Na taką samą kwotę wskazuje Polskie Radio. Powołuje się na ustalenia szefów gabinetów komisarzy. Oficjalnie informacje mają być znane we wtorek.

To, że nowy budżet będzie znacznie mniej hojny niż obecny, wynika m.in. z wyjścia z UE Wielkiej Brytanii. Rocznie wpłacała do unijnej kasy na czysto ok. 10 mld euro.

