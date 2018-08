USA wprowadzają sankcje na Iran. Unia odpowiada statusem blokującym

Bruksela odpowiada na sankcję wprowadzone przez Biały Dom na Iran. Jeśli rykoszetem uderzą one w interesy europejskich firm, te będą mogły walczyć o odszkodowanie od USA.

Prezydent Donald Trump podpisał w poniedziałek rozporządzenie wykonawcze, za sprawą którego we wtorek uruchomiona zostanie pierwsza runda sankcji na Iran.

#IranDeal We deeply regret the re-imposition of sanctions by the US, due to the latter's withdrawal from the #JCPOA . Joint statement by ?? @FedericaMog , ?? @JY_LeDrian , ?? @HeikoMaas and ?? @Jeremy_Hunt https://t.co/wrg2we3hnY

Jednak amerykańskie wypowiedzenie porozumienia, może jednak uderzyć w interesy europejskich firm. Unia bowiem wciąż utrzymują współpracę z Teheranem.

Wojna handlowa USA-UE:

Z tego powodu Komisja Europejska zdecydowała o zaktualizowaniu statutu UE dotyczącego blokowania działalności gospodarczej. Ma on, jak poinformowała KE na twitterze, "złagodzić wpływ wznowionych sankcji USA na interesy przedsiębiorstw z UE prowadzących legalną działalność w Iranie”.

Today the EU's updated Blocking Statute enters into force to mitigate the impact of re-imposed US sanctions on the interests of EU companies doing legitimate business in Iran.

Part of our support for continued full implementation of the #JCPOA #IranDeal.https://t.co/n4Y0SH6SRe