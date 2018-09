KE oceniła polską służbę zdrowia: za mało pieniędzy, lekarzy, zła organizacja

Główny zarzut wobec polskiej służby zdrowia to niewystarczające finansowanie – pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Dla porównania, udział całkowitych wydatków na zdrowie w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Szwecji sięga 20 proc. W Polsce ledwie przekracza 10 proc. i należy do jednych z najniższych w UE.

Na szarym końcu plasujemy się również pod względem liczby lekarzy i pielęgniarek. Średnia w UE to 3,6 na 100 tys. mieszkańców, w Polsce 2,4. Do tego co czwarty pracujący lekarz w Polsce już jest w wieku emerytalnym – czytamy w DGP.