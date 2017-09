Opłata za plastikową torbę nie jest podatkiem. "Można jej uniknąć"

Fot. Saldari/Reporters W Polsce zużywa się ok. 300 toreb z tworzywa sztucznego na głowę mieszkańca rocznie.

Nową opłatę recyklingowa za lekką torbę foliową bardzo łatwo uniknąć - przekonuje Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska.

W Polsce zużywa się ok. 300 toreb z tworzywa sztucznego na głowę mieszkańca rocznie. To rekordowo dużo, średnia europejska to ok. 200 sztuk rocznie - pisze w poniedziałek "Gazeta Polska Codziennie".

Czytaj także: Złotówka za foliówkę to dużo? Są miejsca, gdzie ich stosowanie może kosztować równowartość 135 tys. zł

- Cykl życia takiej torby jest niezwykle krótki i wynosi z reguły kilkanaście minut, czyli tyle, ile trwa pokonanie drogi z zakupami ze sklepu do domu. Następnie torby foliowe stają się odpadem, który zanieczyszcza środowisko - mówi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Foliowe czy papierowe. Z jakich torebek lepiej korzystać?

- Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zakłada wprowadzenie obowiązkowej opłaty za wydanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego - przyznaje Małgorzata Czeszejko-Sochacka z zespołu komunikacji medialnej departamentu edukacji i komunikacji Ministerstwa Środowiska.

Jak jednak podkreśla Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy resortu, rząd nie planuje przy okazji nowelizacji tej ustawy wprowadzenie nowego podatku.

- Opłata recyklingowa za lekką torbę foliową wynika w wymogów Unii Europejskiej - tłumaczy Brzózka.

- Opłata nie jest podatkiem, ponieważ nie jest obowiązkową płatnością. Każdy z nas będzie miał wybór, czy zapakować zakupy w plastikową torbę i za nią zapłacić, czy zapakować je do torby wielokrotnego użytku i w bardzo łatwy sposób tej opłaty uniknąć - podkreśla rzecznik resortu środowiska.