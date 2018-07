Wielka umowa handlowa UE z Japonią. Powstanie strefa wolnego handlu obejmująca ponad 600 mln osób

Fot. Yomiuri Shimbun/AP/EAST NEWS To największa jak dotąd umowa handlowa wynegocjowana przez UE.

Podpisanie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią znosi cła, których łączna wartość sięga miliarda euro. Unijne firmy zyskują ponadto dostęp do potężnego rynku 127 mln konsumentów.

To największa jak dotąd umowa handlowa wynegocjowana przez UE. Została podpisana w Tokio we wtorek podczas szczytu UE-Japonia. Sygnowali ją przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Donald Tusk oraz premier Japonii Shinzo Abe.

-- Donald Tusk (@eucopresident) 17 lipca 2018

Do tej pory unijne przedsiębiorstwa eksportujące do Japonii płaciły gigantyczne cła. Umowa znosi większość z nich. W sumie znikną obciążenia na miliard euro.

Dodatkowo europejskie firmy zyskują na otwarciu japońskiego rynku. Ten obejmuje 127 mln konsumentów, dla kluczowych unijnych rolnych produktów eksportowych np. wołowiny , wieprzowiny, serwów czy wina. Ale również zwiększa możliwości eksportowe UE w innych sektorach.

Umowa o partnerstwie gospodarczym wzmocni dodatkowo współpracę między Europą i Japonią w różnych obszarach i stanowić będzie potwierdzenie ich wspólnych dążeń do zrównoważonego rozwoju. Ponadto po raz pierwszy zawarto w umowie specjalną deklarację w sprawie porozumienia klimatycznego z Paryża.

- To znacznie więcej niż tylko umowa handlowa.- To oczywiście narzędzie, które stworzy nowe możliwości dla naszych przedsiębiorstw, pracowników i obywateli oraz przyczyni się do pobudzenia europejskiej i japońskiej gospodarki - przekonywał Junkner. - Ale jest to również – ze względu na treść, zakres i moment zawarcia tej umowy – deklaracja. Deklaracja dwóch podobnie myślących partnerów, którzy razem tworzą prawie jedną trzecią światowego PKB i którzy potwierdzają swoje zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów w takich dziedzinach jak zatrudnienie, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i konsumentów. W ten sposób oświadczamy, że wierzymy w otwarty, uczciwy i oparty na zasadach handel. Twierdzimy, że umowa handlowa nie jest grą o sumie zerowej, lecz wygraną dla obu uczestniczących stron. Ta umowa przyniesie konkretne korzyści obu stronom, a jednocześnie chronić będzie obszary szczególnie wrażliwe - zaznaczył.

-- Donald Tusk (@eucopresident) 17 lipca 2018

Umowa musi teraz zostać ratyfikowana przez Parlament Europejski oraz Zgromadzenie Narodowe Japonii, po czym będzie mogła wejść w życie w 2019 r. Ma to ogromne znaczenie w świetne rozpętanej przez Donalda Trumpa wojny handlowej i obłożenia towarów z UE dodatkowymi cłami.

- Razem z Japonią dajemy światu sygnał, że dwie z największych światowych gospodarek wciąż wierzą w otwarty handel i sprzeciwiają się unilateralizmowi i protekcjonizmowi. Płynące z tej umowy korzyści gospodarcze są oczywiste. Zniesienie ceł na miliardy euro, uproszczenie procedur celnych i usunięcie ponadgranicznych barier w handlu zapewni przedsiębiorstwom z obu stron możliwości zwiększenia eksportu i rozwoju działalności gospodarczej – mówiła Komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem.

- Powody do zadowolenia ma zwłaszcza europejski sektor rolnictwa, który zyska dostęp do ogromnego rynku japońskiego oraz ochronę dla ponad 200 wyróżniających się produktów spożywczych i napojów, jak szampan czy szynka parmeńska. Apeluję teraz do Parlamentu Europejskiego, aby szybko zatwierdził tę umowę, tak aby przedsiębiorstwa, obywatele i rolnicy jak najwcześniej mogli odczuć płynące z niej korzyści - zaznaczyła komisarz.

Jednocześnie trwają negocjacje z Japonią w sprawie standardów ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów dotyczących ochrony inwestycji. W świetle wspólnego zobowiązania do utrzymania stabilnego i bezpiecznego otoczenia inwestycyjnego w Europie i Japonii obie strony podejmują zdecydowane działania, aby jak najszybciej osiągnąć porozumienie w negocjacjach w sprawie ochrony inwestycji.

