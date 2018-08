Imprezy w 10. rocznicę upadku Lehman Brothers. Kontrowersyjny pomysł byłych pracowników

Fot. AFP/EAST NEWS Od upadku Lehman Brothers mija 10 lat

Setki byłych pracowników Lehman Brothers będą w połowie września świętować w Londynie 10. rocznicę upadku banku. Pomysł, by robić z tego powodu imprezę, jest haniebny - skomentował polityk Partii Pracy John McDonnell.

- Jest on absolutnie odrażający, biorąc pod uwagę fakt, że skutki upadku Legman Brothers odczuwają zwykli ludzie - dodał McDonnell, który w brytyjskim gabinecie cieni jest ministrem skarbu.

Jak przypomniał, ludzie tracili pracę i domy, żeby zapłacić za błędy bankowców, którzy doprowadzili do światowego kryzysu gospodarczego (upadek Lehman Brothers zapoczątkował kryzys).

- Ludzie będą absolutnie zniesmaczeni z powodu tego nieakceptowalnego i wysoce niestosownego spotkania - dodał.

Do listu z zaproszeniem na imprezę rocznicową dotarł "Financial Times". Rozesłany on został do byłych pracowników Lehman Brothers, nazwanych w nim "braćmi i siostrami". W zaproszeniu można przeczytać, że aż trudno uwierzyć, iż od bankructwa minęło już 10 lat.

Czytamy też, że - według autorów zaproszenia - jednym z najmocniejszych atutów banku byli ludzie w nim pracujący.

W związku z tym w 10. rocznicę upadku planowana jest impreza. Ma zostać zorganizowana 15 września w Londynie, w utrzymywanym w tajemnicy miejscu.

Podobne imprezy mają też zostać zorganizowane w listopadzie w Nowym Jorku i Hongkongu.

