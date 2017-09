Lista Wałęsy i Balcerowicza. Sprawy najważniejsze w Polsce w czterech punktach

Fot. PAP/Grzegorz Jakubowski

Były prezydent Lech Wałęsa wraz z byłym prezesem NBP i wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem wydali wspólne oświadczenie w obronie wolności i państwa prawa w Polsce. "Niezależności sądów trzeba bronić, jak źrenicy oka" – stwierdził prof. Balcerowicz. - PiS powinien dziękować poprzednikom i Unii za dobrą sytuację gospodarczą kraju - dodał.

- W państwie prawa orzeczenia sądu bywają krytykowane, ale merytorycznie i przez specjalistów. Ale wyroki sądów są respektowane – zaznaczył Leszek Balcerowicz, podczas wspólnej konferencji z Lechem Wałęsą. – W państwie bezprawia nie ma niezależnych sądów – dodał.

Oświadczenie Lecha Wałęsy i Leszka Balcerowicza pic.twitter.com/6f32yP8cFU -- Leszek Balcerowicz (@LBalcerowicz) 7 września 2017

Profesor Balcerowicz odniósł się w ten sposób do sytuacji w kraju. Wskazał też, że droga do bezprawia prowadzi przez likwidację niezależności sądów, jak próbuje robić to rząd Prawa i Sprawiedliwości.

W przypadku gdy się to nie udaje, wykroki są sabotowane – dodał były szef NBP i przytoczył przykład ministra Szyszki, który nie wstrzymał wycinki Puszczy Białowieskiej. - To jest precedens w Unii Europejskiej – sabotowanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – doprecyzował.

Prezydenckie weta tylko częściowo wstrzymały proces niszczenia państwa prawa. – Prezydent Duda postąpił tak, jakby chciał i się bał jednocześnie – podsumował Lech Wałęsa i dodał, że głowę państwa trzeba wspierać w tych działaniach.

- Prezydent miał swój udział w niszczeniu niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Wbrew konstytucji, której powinien być strażnikiem, pomógł przekształcić go w "PiSTrybunał" – przypomniał prof. Balcerowicz.

– Liczę, że weta są sygnałem są odmiennego etapu, który pozwoli zatrzymać destrukcję. Lepiej by było, gdyby sprzeciw prezydenta dotyczył trzeciej ustawy. Ta pod względem potencjału zła, jest najgorsza - dodał były szef NBP.

Wraz z Lechem Wałęsą spisana została czteropunktowa lista spraw, które są "najważniejsze w obecnej sytuacji Polski". Jak zaznaczyli, "społeczeństwo obywatelskie powinno przybierać coraz bardziej zorganizowaną formę, by móc skutecznie bronić wolności i państwa prawa w Polsce".

Do tego, ich zdaniem, opozycja obywatelska powinna współpracować z opozycją polityczną. "Byłoby jednak szkodliwą utopią wierzyć, że opozycja obywatelska może zastąpić opozycję polityczną" – czytamy w oświadczeniu.

Zwrócili również uwagę na rolę partii opozycyjnych, które "powinny współpracować ze sobą w zakresie rejestrowania i powstrzymywania destrukcji wolności i państwa prawa w Polsce".

Balcerowicz i Wałęsa chcą również wzmocnienia tych struktur, które będą rejestrować i podawać do opinii publicznej wszystkie przypadki łamania i nadużywania państwa przez funkcjonariusz państwa i działaczy partyjnych.

Prof. Balcerowicz odniósł się również do sytuacji gospodarczej kraju. - PiS powinien codziennie dziękować poprzednikom, że zostawili gospodarkę w dobrej formie. Dziękować też UE, że tam mamy ożywienie gospodarcze, które wpływa pozytywnie i na naszą gospodarkę - zaznaczył. - Ale trzeba też patrzeć na inne wskaźniki. Po pierwsze na narastanie długu publicznego, a Polska należy do krajów UE, w których jest ono najszybsze. Po drugie na inwestycje prywatne, które są w dołku - podsumował.