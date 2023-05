Unijni śledczy wchodzą do gry. Granty pod lupą. Kolejne kłopoty w NCBiR

NCBiR na oku dziennikarzy kolejny raz

"GW" dotarła do zeznań Chrystiana C. złożonych na policji w innej sprawie w marcu 2023 r. Mężczyzna miał opowiedzieć wówczas o firmach słupach korzystających z dotacji od NCBR. Pieniądze z grantu miał przelać do dwóch kantorów we Wrocławiu i Szczecinie. Środki miał następnie przywłaszczyć Maciej Ż., który według Chrystiana C. napisał mu wniosek do NCBR.