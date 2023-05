Pieniądze na firmy słupy. NCBR komentuje doniesienia ws. dotacji

"W nawiązaniu do artykułu Gazety Wyborczej pt. "Wyborcza" ujawnia zeznania świadka: Wielkie pieniądze z NCBiR na słupy z 4 maja 2023 r., wyjaśniamy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło stosowne kroki mające na celu zabezpieczenie środków publicznych" - przekazało money.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jak czytamy, "NCBR dokłada wszelkich starań, aby wszystkie realizowane przez nas działania były transparentne, uczciwe, zgodne z obowiązującym prawem i zasadami w zakresie wydatkowania środków publicznych a w przypadku powzięcia wątpliwości, podejmowane są niezwłocznie działania kontrolne".

Komentarz dotyczy doniesień "Gazety Wyborczej" w sprawie dotacji z NCBR i korzystających z nich firm. Chodzi o śledztwo prowadzone przez jedną z prokuratur w Szczecinie wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Chrystiana C. - właściciela firmy Piezo Vest, która w grudniu 2021 r. miała otrzymać grant w kwocie 868 tys. zł w ramach programu BRIdge Alfa, zarządzanego przez NCBR.

"GW" dotarła do zeznań Chrystiana C. złożonych na policji w innej sprawie w marcu 2023 r. Mężczyzna miał opowiedzieć wówczas o firmach słupach korzystających z dotacji od NCBR. Pieniądze z grantu miał przelać do dwóch kantorów we Wrocławiu i Szczecinie. Środki miał następnie przywłaszczyć Maciej Ż., który według Chrystiana C. napisał mu wniosek do NCBR.

C. podkreślił, że pieniądze przelane do kantorów zostały odebrane za niego i wbrew jego woli. "Układ był taki, że Ż. pomaga mi pozyskać te środki i chyba żądał dla siebie 200 000 zł, ale tego w umowie nie ma. To zachachmęcone jest" - cytuje C. "Wyborcza".

Inną spółką, która miała skorzystać z dotacji z NCBR była Storage Energy. Firma powstała jesienią 2021 r., a w grudniu tego samego roku miała otrzymać 764 tys. zł grantu w ramach programu BRIdge Alfa. Szefem spółki był Mikołaj W., który zmarł kilka miesięcy po tym, jak jego firma dostała pieniądze. W uzyskaniu dotacji miał również pomóc Maciej Ż.

Ż. zaprzeczył, że przejął jakiekolwiek pieniądze należące do C. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy "GW", przekonywał, że nie napisał wniosków do NCBiR dla Piezo Vest i Storage Energy.

Tymczasem jak informuje nas NCBR, "zgodnie z założeniami programu BRIdge Alfa monitoring projektów B+R jest umowną odpowiedzialnością Funduszu BRIdge Alfa, a NCBR przy dezinwestycji lub kontroli może stwierdzić ewentualne nieprawidłowości". "Niemniej, Fundusz ma obowiązek zgłosić NCBR niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości w umowie realizowanej przez grantobiorcę" - czytamy.

Ponadto przedstawiciele NCBR, nadzorowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wskazali, że 17 kwietnia bieżącego roku Centrum wszczęło kontrolę w spółkach Storage Energy i Piezo Vest. Obie firmy zostały też wezwane do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.

26 kwietnia fundusz Scitech Fund, który zainwestował w grantobiorców, przesłał pismo do NCBR, w którym przekazał informację o nieprawidłowościach w wyżej wymienionych spółkach.

