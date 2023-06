Unijny komisarz alarmuje. "Niemcy są chore"

Były unijny komisarz: Niemcy potrzebują szeroko zakrojonych reform

Oetinger uważa, że obecnie potrzeba wdrożenia szeroko zakrojonego programu rozwoju, jakim we wczesnych latach dwutysięcznych była Agenda 2010. W jego ocenie ten pakiet reform systemu ubezpieczeń i rynku pracy dał Niemcom przewagę konkurencyjną, ale to już jest przeszłość, a rzeczywistość wymaga, by iść do przodu.