Uprawnienia osoby bezrobotnej – jakie prawa ma osoba pozostająca bez pracy?

Kim jest osoba bezrobotna?

Bezrobotnym jest osoba, która pozostaje bez pracy pomimo posiadania odpowiednich umiejętności do jej podjęcia. Taki status przyznawany jest po wypełnieniu w urzędzie karty rejestracyjnej bezrobotnego. Zgodnie z powszechnie przyjmowaną definicją osobą bezrobotną jest pozostający bez pracy, gotowy do jej podjęcia i aktywnie poszukujący zatrudnienia.

Jakie prawa przysługują osobie bezrobotnej?

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy powoduje, że osoba bezrobotna nabywa pewne, określone prawem uprawnienia. Poznaj je wszystkie.

Prawo do rejestracji w urzędzie pracy

Brak zatrudnienia uprawnia daną osobę do dokonania rejestracji w urzędzie pracy, do czego potrzebne będzie przedstawienie niezbędnych dokumentów, na czele z dowodem tożsamości i świadectwami pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Status osoby bezrobotnej powoduje, że po rejestracji w urzędzie będziesz mieć prawo do korzystania z wielu ważnych uprawnień.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Najważniejszą motywacją dla wielu bezrobotnych do rejestracji w urzędzie pracy i do nabycia statusu bezrobotnego jest możliwość uzyskania prawa do zasiłku. Trzeba jednak spełniać warunki do uzyskania takiego świadczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy oraz: mają co najmniej roczny staż pracy – trzeba wykazać, że przepracowałeś co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy,

– trzeba wykazać, że przepracowałeś co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy, trzeba udowodnić, że za swoją pracę otrzymywałeś co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Prawa do zasiłku nie mają bezrobotni, którzy po zarejestrowaniu się jako bezrobotni zostali skierowani przez urząd na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe, ale nie skorzystały z oferty urzędowej. Na zasiłek nie możesz liczyć, jeśli do pół roku wstecz przed rejestracją rozwiązałeś stosunek pracy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron lub zostałeś zwolniony dyscyplinarnie. Zasiłek nie należy się osobom, które otrzymały odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia.

Korzystanie z usług rynku pracy

Po rejestracji w UP możesz korzystać bezpłatnie z różnych usług rynku pracy, do których zalicza się: pośrednictwo pracy – do urzędu zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy poszukują określonych specjalistów, a Ty zyskujesz dostęp do takich ofert w pierwszej kolejności,

poradnictwo zawodowe,

udział w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy,

roboty publiczne i prace interwencyjne.

Ubieganie się o dotacje

Ze środków z Funduszu Pracy możesz ubiegać się jako osoba bezrobotna o wiele świadczeń, w tym: pokrycie kosztów szkoleń ;

; różne formy i instrumenty wsparcia, jak staże , bony, przygotowanie zawodowe dorosłych, jednorazowe środki lub pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne, granty na telepracę, pożyczki szkoleniowe, finansowanie kosztów egzaminów i licencji czy świadczenia aktywizacyjne;

, bony, przygotowanie zawodowe dorosłych, jednorazowe środki lub pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne, granty na telepracę, pożyczki szkoleniowe, finansowanie kosztów egzaminów i licencji czy świadczenia aktywizacyjne; stypendia na kontynuowanie nauki, dofinansowanie studiów podyplomowych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7;

dofinansowanie studiów podyplomowych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7; zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz dodatek aktywizacyjny, jeśli spełniasz określone warunki;

i zakwaterowania oraz dodatek aktywizacyjny, jeśli spełniasz określone warunki; renta socjalna dla bezrobotnego ;

; świadczenie przedemerytalne przyznawane osobom bezrobotnym w wieku powyżej 50 lat, po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie.

Prawo do ubezpieczenia społecznego

Bardzo ważne dla osoby bezrobotnej jest to, że dzięki rejestracji w urzędzie zyskuje prawo do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Uruchamiane jest ubezpieczenie zdrowotne bez prawa do zasiłku. Nie trzeba więc otrzymywać świadczeń z UP, by bezpłatnie się leczyć w publicznych placówkach zdrowia.

Co daje status bezrobotnego bez prawa do zasiłku?

Zasiłek dla bezrobotnych jest ważnym elementem motywującym Cię do dokonania rejestracji w urzędzie. Jednak nie zawsze go otrzymasz. Z niniejszego tekstu dowiedziałeś się jednak, co daje status bezrobotnego bez prawa do zasiłku. Jeśli nie przysługuje Ci on, możesz otrzymać inne świadczenia z urzędu, w tym dodatek za znalezienie pracy przez bezrobotnego bez prawa do zasiłku na własną rękę.

