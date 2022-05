Rejestracja w urzędzie pracy — najważniejsze informacje

Kiedy należy zarejestrować się w urzędzie pracy?

Osoba, która nie jest zatrudniona, może zarejestrować się jako bezrobotna w dowolnym momencie, ponieważ zgodnie z przepisami nie ma żadnego określonego terminu, który narzuca ten obowiązek. Warto zrobić to jednak jak najwcześniej ze względu na dwa powody. Pierwszy to taki, że wszystkie uprawnienia wynikające z nabycia statusu osoby bezrobotnej przyznawane są dopiero od daty rejestracji.

Oznacza to, że prawo do ubezpieczenia zdrowotnego czy zasiłku będzie przysługiwać dopiero po zarejestrowaniu. Drugim powód jest powiązany z pierwszym, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że ustalając prawo do zasiłku dla osoby bezrobotnej, badany jest okres 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania. Jeśli więc danej osobie przysługuje prawo do zasiłku, jednak będzie zwlekać z rejestracją, może utracić ten przywilej.

Co daje rejestracja w urzędzie pracy?

Dla osób pozostających na bezrobociu rejestracja w urzędzie pracy może przynieść wiele korzyści. Dlaczego więc warto uzyskać status osoby bezrobotnej? Najważniejszym powodem jest uzyskanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego zarówno dla osoby bezrobotnej, jak i małżonka lub małżonki tej osoby. Co prawda rząd pracuje nad tym, by wprowadzić powszechne ubezpieczenie zdrowotne i przenieść z urzędów pracy na ZUS kwestie uregulowania ubezpieczeń zdrowotnych osób pozostających bez pracy. Jednak nadal to rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny daje możliwość uzyskania ubezpieczenia.

Drugim powodem jest uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania osoba przepracowała 365 dni na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż stawka minimalna, przysługuje jej zasiłek. Kolejnym plusem jest możliwość skorzystania z usług pośrednictwa pracy czy szkoleń zawodowych. Urząd pracy ułatwia proces znalezienia pracy, ale także pozwala na skorzystanie z innych instrumentów rynku pracy, w tym dofinansowań na rozpoczęcie własnej działalności czy doradztwa.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna jest bardzo prosta. Można dokonać tego za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub zgłaszając się osobiście do urzędu pracy właściwego dla miejsca zameldowania. W przypadku braku meldunku najlepiej udać się do urzędu pracy właściwego dla aktualnego miejsca zamieszkania. Rejestracja online jest jednak szybsza i wygodniejsza, a skorzystać z niego mogą osoby posiadające profil zaufany lub podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna urząd pracy wyznacza termin stawienia się na rozmowę, jednak przez pandemię cały proces odbywa się telefonicznie. Należy więc oczekiwać na telefon urzędnika, który potwierdzi ubieganie się o uzyskanie statusu osoby bezrobotnej.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji? Przede wszystkim dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń. Oprócz tego osoba ubiegająca się o uzyskanie statusu osoby bezrobotnej musi przedstawić wszystkie świadectwa pracy. Należy dołączyć także dokumentację o przeciwskazaniach do wykonywania określonych prac czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Trzeba pamiętać, że podczas rejestracji online wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać zeskanowane.

Jak wyrejestrować się z urzędu pracy?

Osoby rejestrujące się jako bezrobotne muszą pamiętać o tym, że oprócz praw mają także obowiązki. Jeśli rozpocznie się nową pracę, należy powiadomić o tym urząd pracy w terminie 7 dni od podjęcia nowej pracy. Najczęściej urząd prosi o udokumentowanie podjęcia nowej aktywności zawodowej poprzez przesłanie lub okazanie do wglądu umowy o pracę.

W takim przypadku należy wyrejestrować się z urzędu pracy, przez co traci się status osoby bezrobotnej. Jeśli chce się z własnej woli wyrejestrować z urzędu pracy jako osoba poszukująca pracy, można to zrobić, składając wniosek do urzędu osobiście lub poprzez portal praca.gov.pl.

Osoby bezrobotne, które odmawiają podjęcia pracy bez uzasadnionej przyczyny lub nie spełniają innych warunków stawianych przez urząd pracy, muszą pamiętać o tym, że mogą zostać wyrejestrowane na dany czas (np. 120 lub 180 dni).

