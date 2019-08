Urlop ojcowski coraz popularniejszy. Podali, ile osób skorzystało

Urlop ojcowski to dwutygodniowy urlop, który można wykorzystać w ciągu dwóch lat od narodzin dziecka. Można go wykorzystać w całości lub podzielić na dwie części.

Jak podało ministerstwo, od stycznia do czerwca 2,5 tysiąca mężczyzn skorzystało też z prawa do urlopu rodzicielskiego, który trwa 32 miesiące.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku urodziło się około 182 tys. dzieci . To o prawie 6 proc. (ponad 11 tys.) mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dane te były zaszkoczeniem dla analityków, którzy spodziewali się mniejszego spadku.

- Spadek urodzeń jest duży. Przy zmniejszającej się liczbie kobiet w wieku rozrodczym powinien wynieść ok. 3 proc. To już wręcz tąpnięcie - mówił w lipcu "Dziennikowi Gazecie Prawnej" prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Jak tłumaczył, prawdopodobnym powodem tego spadku jest to, że program 500+ przestał działać.