500+ przestało działać. Rodzi się coraz mniej dzieci

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", przez pierwsze sześć miesięcy tego roku urodziło się w Polsce 182 tys. dzieci. To o 5,9 proc. mniej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

- Spadek urodzeń jest duży. Przy zmniejszającej się liczbie kobiet w wieku rozrodczym powinien wynieść ok. 3 proc. To już wręcz tąpnięcie - mówi gazecie prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Jak tłumaczy, prawdopodobnym powodem tego spadku jest to, że program 500+ przestał działać.