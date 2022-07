Urlop w przypadku siły wyższej - jak działa i kiedy można z niego skorzystać?

Urlop w przypadku siły wyższej - co to takiego?

Do 2 sierpnia 2022 roku Polska jest zobowiązana wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ( work-life balance ). Zmiany, jakie wdraża państwo, będą jednak dotyczyć nie tylko tej grupy osób. Nowelizacja przewiduje bowiem urlop od działania siły wyższej, który przysługuje każdemu pracownikowi świadczącemu pracę na podstawie Kodeksu pracy.

Urlop z powodu siły wyższej w Kodeksie pracy

Ponadto pracodawca, który nie zgodzi się na urlop, a tym samym naruszy przepisy dotyczące zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, popełnia wykroczenie niezgodne z prawami pracownika. Wobec tego może on zostać ukarany karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Warto wiedzieć, że prawo do urlopu od działania siły wyższej stosowanie do treści Kodeksu pracy przysługuje również określonym grupom pracowników, takim jak:

Kiedy można wziąć urlop w przypadku siły wyższej?

Kiedy złożyć wniosek na urlop z powodu działania siły wyższej? Pracodawca ma obowiązek przyjęcia wniosku od pracownika w terminie wskazanym przez niego pod warunkiem, że wniosek został złożony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Oznacza to więc, że wniosek może być złożony w tym samym dniu, co ma odbywać się zwolnienie.

Urlop z powodu działania siły wyższej - ile dni?

Pracownicy, którzy wykonują obowiązki zawodowe w niepełnym wymiarze godzinowym, również mają prawo do urlopu od siły wyższej. W takim przypadku urlop obliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu. Niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się zaś w górę do pełnej.