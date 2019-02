Urząd antykorupcyjny w Watykanie. To decyzja papieża

Papież Franciszek poinformował w sobotę, że powołał do życia urząd antykorupcyjny w Watykanie. Ma on posiadać nieograniczony wgląd do wszystkich dokumentów finansowych za Spiżową Bramą.

