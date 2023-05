USA grozi niewypłacalność. Biden: liczę, że Ameryka nie zbankrutuje

Zdaniem prezydenta Joe Bidena, brak porozumienia w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia rządu groziłby niewypłacalnością Ameryki i mogłoby prowadzić do katastrofy gospodarczej.

We wtorek amerykański prezydent zwołał drugie spotkanie w Gabinecie Owalnym z liderami Kongresu, aby ustalić, jak zapobiec niewypłacalności. Prezydent i przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy zlecili grupie negocjatorów podjęcie próby zawarcia ostatecznego porozumienia w tej sprawie.

"Jestem przekonany, że Ameryka nie zbankrutuje"

Dodał, że grupa negocjatorów będzie się spotykać, ponieważ jak to określił "nie ma alternatywy". Jak stwierdził, negocjacje dotyczą zarysu budżetu, a nie tego, czy Ameryka zamierza spłacić swoje długi. "Wszyscy liderzy Kongresu zgodzili się, że nie zbankrutujemy" - podkreślił.

W czerwcu może zabraknąć pieniędzy na spłatę zobowiązań

W poniedziałek ministerstwo skarbu USA ponownie ostrzegło, że już 1 czerwca może zabraknąć pieniędzy na opłacenie wszystkich zobowiązań finansowych rządu. Spowodowałoby to niewypłacalność, która zdaniem ekonomistów, prawdopodobnie wywołałaby gwałtowne spowolnienie gospodarcze.

Jak podaje agencja AP, dług publiczny USA wynosi obecnie 31,4 bln dolarów . Zwiększenie limitu zadłużenia nie upoważniałoby do nowych wydatków federalnych; pozwoliłoby tylko na zaciąganie pożyczek na spłatę tego, co Kongres już zatwierdził.

Skutki będą opłakane i zdestabilizują rynki

Co się stanie, jeśli USA nie uda się podnieść limitu? Eksperci są zgodni, że będziemy mieć do czynienia z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Wiadomo jednak, że skutki będą opłakane i zdestabilizują rynki finansowe na całym świecie.