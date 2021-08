USA. Nastroje konsumentów najgorsze od dekady

Nastroje oceniane są zaledwie na poziomie 70,2 punktów, co jest najniższym poziomem od 2011 roku. Jednocześnie oznacza to, że nastroje są niższe niż w trakcie mocnego spadku na początku pandemii w zeszłym roku.

Czy faktycznie nastroje konsumentów w USA są tak fatalne, co jest potencjalnym sygnałem zapaści gospodarczej?

Okazuje się, że wcześniej indeks pozostawał relatywnie wysoko (choć nie powrócił do poziomów sprzed pandemii) ze względu na oczekiwania, że pandemia zakończy się wkrótce.

Teraz wraz z rozwojem wariantu Delta nastroje znacząco pogarszają się. Oczekiwania samego Uniwestytetu z Michigan wskazują, że nastroje konsumentów prawdopodobnie powrócą do bardziej "rozważnych" poziomów, gdyż pogorszenie się nastrojów w związku z rozwojem pandemii były nadmierne.

Rosną również oczekiwania inflacyjne, co pokazuje, że wzrost cen może nie być "przejściowy", tak jak wskazuje na to Fed.

Co jednak te dane mogą oznaczać dla Fed? Teoretycznie mogą one zostać wykorzystane przez bank centralny w USA, podkreślając brak potrzeby zmian poprzez wciąż słabe nastroje konsumentów.

Z drugiej strony ich nastroje są gorsze ze względu na wysoką inflację. Wydaje się również, że rynek pracy jest w coraz lepszym stanie i część osób ocenia słabo perspektywy ze względu na to, że kończą się programy wsparcia dla bezrobotnych.

To oznacza, że niektóre osoby będą zmuszone do powrotu do pracy, nawet jeśli wciąż obawiają się koronawirusa. Tak czy inaczej wydaje się, że tak mocny spadek indeksu wydaje się być jedynie "wypadkiem przy pracy" i nastroje powinny poprawić się w kolejnych miesiącach.