USA. Nord Stream 2 nie będzie już chroniony przed sankcjami CAATSA

Teraz ma się to zmienić w przypadku Nord Stream 2. Powstający gazociąg nie będzie już dłużej chroniony przed sankcjami CAATSA, co zapowiedział Mike Pompeo.

- Inwestycje oraz inne działania związane z rosyjskimi gazociągami wiązać się będą z ryzykiem amerykańskich sankcji - zapowiedział w środę na konferencji prasowej w Waszyngtonie Pompeo. Jego słowa cytuje PAP. Sekretarz stanu dodał, że to "jasne ostrzeżenie" dla wszystkich firm, które pomagają w "rosyjskich projektach". Zapowiedział, że taka pomoc "nie będzie tolerowana".

- To nie są komercyjne projekty. To rosyjskie narzędzia, by wykorzystać i poszerzyć zależność Europy od rosyjskich dostaw energii - ocenił szef amerykańskiej dyplomacji. Wskazał również, że Nord Stream 2 i druga nitka Tureckiego Potoku zagrażają "transatlantyckiemu bezpieczeństwu".