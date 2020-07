Moody's krytycznie o wyborze Andrzeja Dudy. Może odbić się na ratingu Polski

"Po wyborach prezydenckich prawdopodobna jest kontynuacja osłabiania siły instytucjonalnej w Polsce i jest to czynnik negatywny dla ratingu" - w ten sposób zatytuowała specjalny raport agencja Moody's, cytowana przez PAP.

W nim zwraca uwagę na to, że w kampanii prezydent zapewniał, że będzie wspierać reformy rządu. A niektóre z nich - jak twierdzi agencja - zagrażają praworządności w Polsce poprzez osłabienie niezależności sądownictwa. Z tym wiązać się może kontynuacja sporu na linii Polska-Unia Europejska.

Moody's spodziewa się też utrzymania ekspansywnej polityki gospodarczej i fiskalnej, poprzez np. hojne wsparcie finansowe dla rodzin i emerytów, a także wzrost płacy minimalnej. A "to niesie ze sobą ryzyko dla konkurencyjności kraju w średnim terminie" - czytamy w raporcie.

Moody's w ten sposób daje wyraźnie do zrozumienia, że taka polityka nie wspiera finansów państwa i w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia ratingu Polski. A warto podkreślić, że do tej pory agencja ta nie była "wrogo" nastawiona, a nawet oceniała nasz kraj najwyżej z całej trójki największych agencji.