USA szykują "prezent" dla Ukrainy. Rosja reaguje groźbami

O sprawie pisze internetowy serwis "Rzeczpospolitej" za Bloombergiem. Agencja podała, że temat przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów ma być poruszony w trakcie spotkania przywódców G7 w lutym . Potwierdziła tę informację osoba zbliżona do administracji amerykańskiej, która poprosiła o anonimowość.

Wojna w Ukrainie. Zachód szykuje się do konfiskaty rosyjskich aktywów

Dziennikarze opisują też notatkę Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA do Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Wynika z niej, że administracja "w zasadzie" z zadowoleniem przyjmuje projekt ustawy umożliwiającej konfiskatę aktywów Rosji.

Akcja jednak miałaby być skoordynowana z państwami G7. Pieniądze miałyby posłużyć Ukrainie do odbudowy państwa. Koszt tego przedsięwzięcia Bank Światowy szacuje nawet na 411 mld dolarów.

Zachód ma problem ze wspieraniem Ukrainy

Gabinet urzędującego prezydenta regularnie podkreśla konieczność dalszego wspierania Ukrainy w walce o jej niepodległość. Dlatego też Joe Biden miał spojrzeć przychylniejszym okiem na przejęcie zamrożonych aktywów. Szacuje się, że Zachód zablokował majątek rosyjski warty ok. 300 mld dolarów.

Rosja zapowiada odwet

Kreml wielokrotnie ostrzegał, że jeśli kraje zachodnie położą ręce na rosyjskich aktywach, to Moskwa w odwecie zaordynuje taki sam krok wobec aktywów firm z Zachodu ulokowanych w Rosji. Potwierdził to w ostatnim czasie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i dodał Rosja zakwestionuje w sądach jakąkolwiek konfiskatę.

– Jeśli coś zostanie nam skonfiskowane, zastanowimy się, co my skonfiskujemy i zrobimy to natychmiast – stwierdził rzecznik Kremla cytowany przez rp.pl.