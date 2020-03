Ustawa budżetowa przyjęta. Bez deficytu, poprawki Senatu do kosza

Posłowie odrzucili wszystkie poprawki Senatu, m.in. te przekazujące 2 mld zł na służbę zdrowia. Wystarczyło do tego jedno głosowanie.

Ustawa zakłada, że do kasy państwa wpłynie w 2020 roku 435,3 mld zł i tyle samo z niej wypłynie. W teorii deficyt ma być więc zerowy. Wzrost PKB ma sięgnąć 3,7 proc., a inflacja - 2,5 proc.

Piątek 27 marca przejdzie do historii z kilku powodów. Po raz pierwszy posłowie uczestniczyli w posiedzeniu Sejmu zdalnie i na odległość głosowali nad przyjęciem ustawy antykryzysowej. W porządku obraz znalazł się jeszcze jeden zaskakujący podpunkt: ustawa budżetowa na 2020 r.

A co w tym dziwnego? Ano to, że wiarygodność ustawy jest żadna, bo papier, na którym go wydrukowano, zawiera już zupełnie nieaktualne założenia. Gdy premier zachwalał budżet jako "najlepszy w ciągu ostatnich 30 lat", koronawirus był zjawiskiem w odległej Azji. W najgorszych snach nie przypuszczaliśmy, że nie tylko pojawi się w Europie, ale też rozłoży na łopatki cały świat, jaki znamy. I nikt nie spodziewał się, że miliony złotych będą przekierowywane na służbę zdrowia oraz ratowanie gospodarki.