Fikcja w papierach, czyli ustawa budżetowa na 2020 rok. Parlament przegłosuje nieaktualny dokument

Na dziś nie sposób prognozować, czy Polskę czeka wzrost czy spadek wartości gospodarki. Niewiadomą jest też liczba bezrobotnych i kondycja finansów przedsiębiorstw. A to wszystko odbija się konsumpcji, a ta na wpływach z VAT, podatku CIT i akcyzy. Ostatnie tygodnie przyniosły rekordowe obniżki cen paliwa, ale… i rekordowy spadek zapotrzebowania na nie. A każdy niesprzedany litr paliwa to dla budżetu cios finansowy. I takich ciosów każdego dnia są setki tysięcy.

Leszek Skiba w programie "Money. To się liczy" tłumaczył, że przyjęta w tej chwili ustawa budżetowa nie będzie tylko fikcyjnym dokumentem, ale bazą do wprowadzania oszczędności i szukania środków na finansowanie tarczy antykryzysowej.

- Oczywiście w pierwszej kolejności liczy się wsparcie dla przedsiębiorców i uruchomienie konkretnych środków, później istotne będzie zapisanie tego w ustawie budżetowej. To sprawi, że cały pakiet będzie miał ręce i nogi, podstawy finansowe i prawne - dodaje. Jak przekonuje ekonomista mBanku, chociaż sytuacja jest nadzwyczajna, to dobrze skonstruowana ustawa budżetowa po prostu się przyda.

Po drugie, nowelizacja pokazałaby wprost z jakimi stratami dla budżetu, rynku pracy i sytuacji gospodarczej w Polsce liczy się rząd. A to mogłoby być odebrane negatywnie przez inwestorów. Jak zwraca uwagę Bartkiewicz, może to być swego rodzaju gra z rynkami finansowymi.

Warto zauważyć, że terminy nie gonią Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z Konstytucją ustawa budżetowa powinna pojawić się u prezydenta maksymalnie w ciągu 4 miesięcy od pojawienia się projektu w Sejmie. Jeżeli się tak nie stanie, to przyszłość rządu i posłów trafi w ręce Andrzeja Dudy. Ścieżka jest prosta: rząd wysłał projekt ustawy budżetowej do Sejmu 24 grudnia - termin czterech miesięcy mija dokładnie 24 kwietnia. I to wiążąca data. Już dzień później to Andrzej Duda będzie decydował o losie parlamentarzystów. Prezydent może zdecydować o przedterminowych wyborach - a konkretnie o skróceniu kadencji Sejmu i Senatu. Zwykle na biurko prezydenta ustawa trafiała pod koniec terminu.