Ustawa dla inwestorów. Nowe przepisy utrudnią życie mieszkańcom

Według nowych przepisów każdy kto mieszka 100 metrów lub dalej od potencjalnie kłopotliwej inwestycji traci prawo do tego, aby być stroną w postępowaniu środowiskowym. Mało tego, o planach budowy fermy, chlewu, przetwórni odpadów czy fabryki chemikaliów w ogóle nie będzie poinformowany.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich nowe przepisy znacząco utrudnią dostęp do udziału w postępowaniach administracyjnych wspólnotom lokalnym i wspierającym je organizacjom pozarządowym.

- Osobom, które mieszkają 170 metrów od planowanej inwestycji, administracyjnie można by wtedy odmówić udziału uczestniczenia w postępowaniu w charakterze strony - mówił w czasie posiedzenia senackiej komisji Adam Bodna, Rzecznik Praw Obywatelskich. - Zastanawiamy się, czy nie o takie ograniczenie chodzi. Czy ktoś nie zaczął narzekać na udział społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych?

Jak mówią niektórzy eksperci, ustawa nie służy ograniczani dostępu do postępowań środowisk, a raczej na nowo je zdefiniować.

- Do tej pory krąg stron obejmował osoby, które bezpośrednio sąsiadowały z działkami inwestycyjnymi. Po zmianie ma to być 100 metrów od granicy terenu inwestycji. Taki zapis czasami może zmniejszyć liczbę uprawnionych do udziału w postępowaniu, a czasami zwiększyć - tłumaczy w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" prawnik Jacek Kosiński.