Kurza ferma "pod nosem". Sąsiedzi nie będą mieli nic do powiedzenia

Nowela ustawy została zatwierdzona przez sejm. We wtorek debatowała nad nią senacka Komisja Środowiska. W rozmowach wzięli udział m.in. mieszkańcy wsi Kruszyniany - znanego siedliska polskich Tatarów - którzy już mają kłopot z niechcianą inwestycją.

Wieś liczy sobie około 100 mieszkańców, z których większość żyje z agroturystyki. We wsi ma powstać ferma 240 tys. kurczaków. W okolicy buduje się też druga - na 89 tys. kurczaków.

Według nowych przepisów, każdy kto mieszka 100 metrów lub dalej od potencjalnie kłopotliwej inwestycji traci prawo do tego, aby być stroną w postępowaniu środowiskowym. Mało tego, o planach budowy fermy, chlewu, przetwórni odpadów czy fabryki chemikaliów w ogóle nie będzie poinformowany.

- Gdyby posłowie faktycznie byli po stronie obywateli, jak twierdzą, to w nowej ustawie dopuszczaliby do udziału w postępowaniu wszystkich sąsiadów nowej inwestycji plus tych żyjących w stumetrowym buforze - mówi w rozmowie z Onetem Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot. - Ta ustawa promuje inwestorów, a dyskryminuje mieszkańców.