Użytkowanie wieczyste. Kto dostanie zaświadczenie pod koniec roku, musi być czujny

Około 1,6 mln Polaków wciąż nie dostało z urzędów gmin zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. W samej Warszawie na dokument czeka 450 tys. osób. Urzędnicy mają na wydanie go czas do końca roku. Ale już wiadomo, że nie wszędzie uda się zdążyć na czas. Mieszkańcy, którzy zaświadczenia dostaną pod koniec roku lub dopiero w 2020 r., muszą pamiętać, że będą mieć tylko dwa miesiące na to, by skorzystać z maksymalnej bonifikaty w opłacie za przekształcenie – przypomina "Fakt".