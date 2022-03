xxxxxx 54 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Dla Morawieckiego to znowu powód aby na kogoś zwalić katastrofalną sytuację gospodarczą Polski. Druga sprawa to taka, że niezrozumiały jest ten polski optymizm co do nakładania sankcji bo potężny sobie jakoś poradzi , a polskie firmy popadają jak muchy i nigdy się nie odrodzą. Ale pewnie pisowskie cwaniaki zacierają tłuste paluchy , bo szykują się kolejne przejęcia cudzych interesów dla ich rodzin i wiernopoddańczych kolesi.