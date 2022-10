W Niemczech turbiny wiatrowe muszą ustąpić miejsca kopalni węgla

Unia, pomimo wojny, nie rezygnuje z ekologii

Unia Europejskaa nie rezygnuje z realizacji pakietu Fit for 55. To jeden z najważniejszych dokumentów tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Celem projektu jest zredukowanie do 2030 roku emisji CO2 o co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990. Do tego czasu 40 proc. energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.