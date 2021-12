W Polsce narasta problem, który niezwykle trudno zdusić. To źle wróży każdemu z nas

bleble 38 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Nie znam ani jednego sukcesu PO czy PiS, który nakłoniłby mnie do głosowania na te partie. Wkrótce będzie 16 lat rządów obu partii i kompletne ZERO osiągnięć. Nawet wybudowanie tras szybkiego ruchu zawdzięczamy unii, która ZMUSIŁA naszych wybrańców by te drogi pobudowali, inaczej nie dostaliby ani grosza. Zamiast sukcesów za to można przytoczyć całą masę porażek, powstała by z tego książka "Jak nie rządzić krajem". A jest to proste bo każda decyzja to ukłon w stronę interesów nielicznej grupki osób, oczywiście kosztem większości. Dlatego nigdy więcej PO i PiS w rządzie i sejmie.