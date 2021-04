W rządzie powiało niespodziewanym optymizmem. W szpitalach sytuacja wygląda mniej różowo

W czwartek padł smutny rekord liczby zgonów spowodowanych COVID-19: zmarły 954 osoby. W piątek było ich mniej (768), ale i ta liczba jest niepokojąco wysoka. Chciałoby się wierzyć, że to już ten szczyt zgonów, po którym będzie następował widoczny spadek. Analitycy współpracujący z mBankiem mają rozczarowujące informacje. Z ich wyliczeń wynika, że szczyt liczby zgonów powinien nastąpić w ciągu 10 dni.

Przytoczył też liczby: do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki w naszym kraju otrzymało 7,5 mln obywateli.

Z tą oceną z pewnością mogliby polemizować lekarze. Ledwie dzień temu padł niechlubny rekord liczby zgonów spowodowanych COVID-19. W czwartek potwierdzono koronawirusa u 27,9 tys. osób, w piątek u tysiąca więcej. Jedną pocieszająca okolicznością jest to, że w piątek wykonano jeszcze więcej szczepień niż dzień wcześniej, bo blisko 264 tysiące.

- Pacjentów wciąż jest dużo, tworzy się taki "korek", ktoś musi zostać wypisany lub niestety zbyt często odejść, by zwolnić miejsce kolejnemu choremu. Ale wydaje się, że jest odrobinę lepiej, niż to było jeszcze półtora tygodnia temu. Można powiedzieć, że wzięliśmy trochę głębszy oddech, jednak nie wiadomo jeszcze, czy to oznacza jakąś stabilizację, czy spadek, ale troszeczkę ten napór jest mniejszy - mówił w rozmowie z WP abc Zdrowie.