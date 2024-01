W tych europejskich miastach żyje się najlepiej. Jedno jest z Polski

"112 -stronicowy raport opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej w okresie od stycznia do kwietnia 2023 r., w której wzięło udział łącznie 71 153 mieszkańców z 83 miast w całej UE, krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Wielkiej Brytanii, Bałkanach Zachodnich i Turcji" - czytamy na portalu.

Z rankingu wynika, że ok. 9 na 10 osób jest zadowolonych z życia w swoim mieście .

Dziesięć miast Europy, w których żyje się najlepiej:

To stolica rumuńskiego regionu Transylwanii i drugie pod względem liczby ludności miasto w kraju. Politico informuje, że w tym mieście rozwija sektor technologii, a co za tym idzie, nie ma problemu ze znalezieniem pracy.

Podobna liczba ankietowych, jak w portugalskim mieście, jest zadowolona z życia w niemieckim Rostocku. "To także dobre miejsce do życia dla osób starszych i rodzin z małymi dziećmi (odpowiednio drugie i szóste miejsce w Europie). Osiemdziesiąt pięć procent ankietowanych stwierdziło, że jest zadowolonych ze swojej osobistej sytuacji zawodowej" - informuje politico.eu.

Według rankingu stworzonego przez Komisję Europejską Sztokholm jest e uważany za dobre miejsce do życia dla osób ze społeczności LGBTQ+. Minusem, podobnie jak w Genewie, są ceny mieszkań.

Według rankingu w Gdańsku mieszka aż 95 proc. zadowolonych mieszkańców. "Jest również postrzegane jako dobre miejsce do życia dla imigrantów z innych krajów" - czytamy na politico.eu. Według raportu mieszkańcy Gdańska zadowolony są także z obiektów kulturalnych w mieście.

Najliczniejszy ośrodek Saksonii i drugi po Berlinie we wschodniej części Niemiec. Życie w tym mieście doceniają rodziny z dziećmi, a jak informuje portal, 83 proc. mieszkańców stwierdziło, że jest zadowolonych także z jakości powietrza w mieście.

3. Kopenhaga, Dania

Trójkę najlepszych miast do życia w Europie otwiera Kopenhaga. Aż 96 proc. mieszkańców badanych w raporcie twierdzi, że Kopenhaga to dobre miejsce do życia. Politico zwraca także uwagę, że "Kopenhaga może być najmniej skorumpowanym miastem w Europie".