W tych miastach są najstarsze mieszkania. Mają ponad 50 lat

Jak wynika z analizy Bartosza Turka z HRE Investment Trust, przeciętne mieszkanie w Polsce ma około 44 lata. Ekspert komentuje, że wcale nie jest to dużo, bo budynki o konstrukcji murowanej lub z żelazobetonowej mogą przetrwać nawet 150 lat, a domy drewniane - 100 lat.

I podkreśla, że nie znaczy to, że później budynek taki należy zburzyć, bo nie nadaje się już do mieszkania. "W praktyce bowiem trwałość budynków w dużej mierze zależy od tego, jak budynek jest użytkowany i jak się o niego dba. Dowodem na to są eksponaty w skansenach i staromiejskie kamienice w Krakowie, Poznaniu czy Gdańsku" – tłumaczy analityk HRE.