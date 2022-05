W USA brakuje mleka dla niemowląt. Interweniuje Biały Dom. Co z dostępnością w Polsce?

Kryzys na rynku mleka modyfikowanego trwa od listopada, gdy zapasy produktu do początkowego żywienia niemowląt zaczęły się kurczyć. Potwierdzają to dane firmy Datasembly dostarczającej detalistom i markom informacje o cenach produktów, promocjach i asortymencie w czasie rzeczywistym. Według jej wyliczeń od 24 kwietnia wskaźnik braku towaru wynosi nawet 40 proc. – podał portal Yahoo.

To wielki problem dla rodziców w całych Stanach. Zwłaszcza dla tych, którzy ze względów zdrowotnych muszą podawać dziecku konkretny produkt. Amerykańskie media cytują rodziców, którzy krążą od sklepu do sklepu w poszukiwaniu mleka. Wielu z nich w mediach społecznościowych prosi innych użytkowników o kontakt, jeśli zauważą dany produkt na sklepowej półce. To sytuacja bez precedensu na rynku mleka modyfikowanego.