Wakacje 2020. 42 proc. planuje dwudniowy urlop, większość z nich w Polsce

"Letnie wyjazdy wypoczynkowe w czasach pandemii" - tak nazywa się najnowszy raport CBOS do którego dotarła Polska Agencja Prasowa. Ośrodek badania opinii publicznej zapytał Polaków, jak na ich plany urlopowe wpływa trwająca pandemia koronawirusa.

Połowa zapytanych nie planuje w najbliższe wakacje wyjazdu dwudniowego (czyli z co najmniej jednym noclegiem). 42 proc. natomiast zadeklarowało, że ma taką chęć (8 proc. nie ma zdania).

Zobacz też: Wakacje a bezpieczeństwo. Na co trzeba uważać?

Gdzie zatem planujemy wyjechać? Z sondażu wynika, że z osób, które planują wyjazd z co najmniej jednym noclegiem, 80 proc. zakłada wyłącznie, że spędzi je w kraju. Nieco więcej, niż co dziesiąty respondent zakłada, że urlop spędzi i w polskim, i w zagranicznym kurorcie. Co dwudziesty planuje wakacje wyłącznie za granicą, a 4 proc. wybrało odpowiedź: "trudno powiedzieć".