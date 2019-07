Walka o VAT. Owoce dla pracowników kontra fiskus

W korporacjach popularne zjawisko to darmowe owoce, zazwyczaj rozdawane są w konkretny jeden dzień tygodnia. Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który rozpatrywał sprawę spółki z branży IT, pracodawca nie powinien odliczać VAT-u od faktury za zakupione owoce, bo te nie są niezbędne do prowadzenia działalności.

Z tym nie zgadzają się eksperci. - Przyjmując argumentację organu podatkowego i sądu, można by retorycznie zapytać, z jakiego powodu frykasami nie są kawa, herbata i cukier - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens. Z kolei zdaniem Michała Wilka, radcy prawnego i doradcy podatkowego w Kancelarii Wilk Latkowski, VAT to podatek od wartości dodanej obciąża przyrost wartości na danym etapie obrotu.

- Oznacza to, że co do zasady opodatkowaniu podlega różnica pomiędzy wielkością sprzedaży a kwotą zakupu towarów bądź usług wykorzystywanych do generowania obrotu. Jeśli zatem podatnik nabywa towar bądź usługę, które służą wykonywaniu działalności opodatkowanej VAT, to przysługuje mu w tym zakresie prawo do odliczenia - twierdzi ekspert.