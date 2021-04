Walka z pandemią na kredyt. Tyle kosztuje w przeliczeniu na Polaka

W 2020 roku dług publiczny Polski wzrósł o prawie 290 mld zł, czyli o około 7,6 tys. zł w przeliczeniu na jednego Polaka (bez wyjątku, od dzieci do najstarszych). Z tego prawie 165 mld zł, czyli około 4,3 tys. zł na jednego obywatela pochłonęła walka ze skutkami pandemii: tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Czy to dużo? Przyrost zadłużenia jest znacznie większy niż w 2019 roku, kiedy dług wzrósł o niecałe 10 mld zł, czyli o niecałe 300 zł na jednego obywatela.

Na koniec 2020 roku łączne zadłużenie Polski zwiększyło się do 1 bln 335,6 mld zł. To dane liczone według tzw. metodologii unijnej, czyli najbardziej wiarygodnej. Daje to około 34,8 tys. zł w przeliczeniu na jednego Polaka.